Эксперты не советуют женщинам ездить в Индию и в США. Страны вошли в рейтинг государств, где представительницам слабого пола угрожают серьезные неприятности.

Эксперты не советуют женщинам ездить в Индию и в США. Странывошли в рейтинг государств, где представительницам слабого пола угрожаютсерьезные неприятности.Над списком самых опасных для женщин стран трудились 550экспертов по проблемам прекрасной половины человечества. В итоге во главесписка оказалась Индия. По мнению специалистов, недалеко от нее ушли иСоединенные Штаты.Рейтинг составил фонд The Thomson Reuters. Экспертызаключили, что Индия считается самым опасным государством сразу по несколькимпунктам. По их мнению, власти страны проявляют "полное пренебрежениеправами женщин". В числе угроз – риски сексуального насилия и преследования,торговля людьми, включая принудительный труд, сексуальное и домашнее рабство. Здесьженщин нередко обливают кислотой, проводят наносящие вред здоровью операции наженских половых органах, практикуются детские браки.Единственной западной страной, попавшей в черный список,оказались США. Штатам помог в этом голливудский скандал, связанный собвинениями в домогательствах известного продюсера Харви Вайнштейна, которыйпозже вылился в движение MeToo.Специалисты отмечают, что это вскрыло высокий уровень насилия в киноиндустрии,напоминает .Кроме Индии и США, в списке значатся Афганистан, Сирия,Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Йемен иНигерия, передает .