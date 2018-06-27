Эксперты не советуют женщинам ездить в Индию и в США. Страны
вошли в рейтинг государств, где представительницам слабого пола угрожают
серьезные неприятности.
Эксперты не советуют женщинам ездить в Индию и в США. Страны
вошли в рейтинг государств, где представительницам слабого пола угрожают
серьезные неприятности.
Над списком самых опасных для женщин стран трудились 550
экспертов по проблемам прекрасной половины человечества. В итоге во главе
списка оказалась Индия. По мнению специалистов, недалеко от нее ушли и
Соединенные Штаты.
Рейтинг составил фонд The Thomson Reuters. Эксперты
заключили, что Индия считается самым опасным государством сразу по нескольким
пунктам. По их мнению, власти страны проявляют "полное пренебрежение
правами женщин". В числе угроз – риски сексуального насилия и преследования,
торговля людьми, включая принудительный труд, сексуальное и домашнее рабство. Здесь
женщин нередко обливают кислотой, проводят наносящие вред здоровью операции на
женских половых органах, практикуются детские браки.
Единственной западной страной, попавшей в черный список,
оказались США. Штатам помог в этом голливудский скандал, связанный с
обвинениями в домогательствах известного продюсера Харви Вайнштейна, который
позже вылился в движение MeToo.
Специалисты отмечают, что это вскрыло высокий уровень насилия в киноиндустрии,
напоминает .
Кроме Индии и США, в списке значатся Афганистан, Сирия,
Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Йемен и
Нигерия, передает .