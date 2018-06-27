Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) пытаются превратить в полицейскую структуру, что ведет к подрыву её авторитета. Об этом заявил глава делегации России при ОЗХО.

Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) пытаются превратить в полицейскую структуру, что ведет к подрыву её авторитета. Об этом заявил глава делегации России при ОЗХО.Это произошло после скандального предложения Великобритании наделить организацию правом самостоятельно определять виновных в случаях применения химоружия, то есть по сути превратить ОЗХО в карательную машину, суд и прокуратуру под одной крышей, оспорить решения которой будет невозможно.Британскую резолюцию поддержали все 28 стран Евросоюза и 13 государств-партнеров. Против — Россия, Сирия и Иран; они предложили реформировать ОЗХО и усилить потенциал организации. Голосование состоится в среду, сообщает телеканал "Россия 24".