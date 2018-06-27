Депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев выразил мнение насчет информации о попытке информатора WADA Григория Родченкова наложить на себя руки. По словам сына Владимира Жириновского, химик отчаялся из-за своей лжи.

Депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев выразил мнение насчет информации о попытке информатора WADA Григория Родченкова наложить на себя руки. По словам сына Владимира Жириновского, химик отчаялся из-за своей лжи."Собаке собачья смерть. Мне кажется, самый короткий комментарий может быть в этом случае", – заявил депутат.Лебедев убежден, что Родченков осознал свою бесполезность. По его мнению, американские спецслужбы выбили из химика всю правдивую и неправдивую информацию. "Родченков понял, что он больше не нужен американским спецслужбам... Врать больше возможности нет, а правды как не было, так и нет. Видимо, американские спецслужбы выбили из него всё, что могли, и вышвырнули на помойку", – отметил он.Лебедев напомнил, что спортивный имидж России в особенности сейчас, во время чемпионата мира по футболку, все сильнее и сильнее восстанавливается, пишет со ссылкой на Sport24."В Олимпийском движении восстановили, чемпионат мира проходит на самом высоком уровне с участием множества зарубежных высокопоставленных гостей",– заверил эксперт.В качестве основной причины суицидальных наклонностей Родченкова Лебедев называет безнадежность информатора, которого власти США использовали в политических целях, а потом "вышвырнули на помойку" за ненадобностью. "Врать больше возможности нет, а правды как не было, так и нет", – заключил он.Также стало известно, что член думского комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Родченкову необходимо "покаяться" перед российским правосудием и пройти в России курс реабилитации, сообщает РЕН ТВ. Эксперт считает, что после отъезда в США химик постоянно находится под жестким прессингом американских спецслужб, "которые заставляют его придумывать то, чего не было, и сочинять страшные сказки".Стоит отметить, что в правоохранительных органах уже выдвинули свою версию о попытке суицида Родченкова. По информации источника, информатор WADA в суде Нью-Йорка ознакомился с предъявленным ему материальным иском на 30 миллионов долларов от российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Предполагается, что именно это сильно повлияло на информатора, передает "Московский Комсомолец".Ранее стало известно, что 19 июня Григорий Родченков пытался свести счеты с жизнью. Химик планировал наложить на себя руки в вашингтонской квартире, арендованной для него ФБР.