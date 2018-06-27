Скандал разразился на конференции ОБСЕ, которая проходит в
Киеве. Украинский военный заявил собравшимся, что лично доставлял взрывчатку
Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм.
Скандал разразился на конференции ОБСЕ, которая проходит в
Киеве. Украинский военный заявил собравшимся, что лично доставлял взрывчатку
Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм.
Неожиданным откровением удивил участников конференции ОБСЕ
неизвестный в военной форме. Он взял слово и рассказал, что лично
перевозил взрывчатку, которую должны были передать Олегу Сенцову – ее
намеревались использовать во время терактов в Крыму.
По словам военного, в 2014
году он ввез на территорию полуострова некий предмет, из-за которого
впоследствии украинского режиссера и осудили. "Один из тех предметов перевозил я лично – на
собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего
бойца, из Крыма", – приводит слова разоблачителя РИА Новости.
Украинский режиссер Олег Сенцов отбывает 20-летний срок
заключения в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком округе за подготовку
терактов в Крыму. Выступивший с разоблачением мужчина заявил, что хочет помочь украинским
спецслужбам найти людей, которые выдали Сенцова. По словам военного,
режиссер располагает информацией,
из-за которой его освобождение невыгодно Киеву.
Тем временем украинские СМИ выяснили, кто этот загадочный
разоблачитель. Как пишет "Страна.ua", в Facebook он представлен как Иван Сирко, а его настоящее имя – Сергей Стериков. Он часто позирует на фотографиях с украинскими
военными и носит форму.
По данным издания, Сирко принимал участие в боях
в Донбассе, а сейчас возит на юго-восток страны гуманитарную помощь. В 2014
году Стериков действительно был в Крыму.