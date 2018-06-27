Скандал разразился на конференции ОБСЕ, которая проходит в Киеве. Украинский военный заявил собравшимся, что лично доставлял взрывчатку Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм.

Скандал разразился на конференции ОБСЕ, которая проходит вКиеве. Украинский военный заявил собравшимся, что лично доставлял взрывчаткуОлегу Сенцову, осужденному в России за терроризм.Неожиданным откровением удивил участников конференции ОБСЕнеизвестный в военной форме. Он взял слово и рассказал, что личноперевозил взрывчатку, которую должны были передать Олегу Сенцову – еенамеревались использовать во время терактов в Крыму.По словам военного, в 2014году он ввез на территорию полуострова некий предмет, из-за котороговпоследствии украинского режиссера и осудили. "Один из тех предметов перевозил я лично – насобственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнегобойца, из Крыма", – приводит слова разоблачителя РИА Новости.Украинский режиссер Олег Сенцов отбывает 20-летний срокзаключения в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком округе за подготовкутерактов в Крыму. Выступивший с разоблачением мужчина заявил, что хочет помочь украинскимспецслужбам найти людей, которые выдали Сенцова. По словам военного,режиссер располагает информацией,из-за которой его освобождение невыгодно Киеву.Тем временем украинские СМИ выяснили, кто этот загадочныйразоблачитель. Как пишет "Страна.ua", в Facebook он представлен как Иван Сирко, а его настоящее имя – Сергей Стериков. Он часто позирует на фотографиях с украинскимивоенными и носит форму.По данным издания, Сирко принимал участие в бояхв Донбассе, а сейчас возит на юго-восток страны гуманитарную помощь. В 2014году Стериков действительно был в Крыму.