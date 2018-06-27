Американская 30-летняя
модель plus-size вновь порадовала своих поклонников откровенными снимками. Эшли Грэм снялась в комплекте из собственной линии одежды.
Американская 30-летняя
модель plus-size вновь порадовала своих поклонников откровенными снимками. Эшли Грэм снялась в комплекте из собственной линии одежды.
Брюнетка опубликовала фото в кружевном красном нижнем
белье с черной отделкой. Фолловеры восхитились, насколько эффектно оно облегает
изгибы и пышные формы девушки.
На съемках также
присутствовал стилист модели Cary Tauben. Он тоже выложил жаркие фото с Эшли.
Пышнотелая красавица примерила необычные очки и сменила комплект на более
сдержанный черный.
Эшли выпускает свою
линию нижнего белья в рамках коллаборации с компанией Addition Elle.
Продемонстрирует ее девушка публике в октябре. Фото с ней появилось на
страничке компании в соцсети.
Грэм
считается самой высокооплачиваемой моделью plus-size. В свои 30 лет и 91
килограмм веса она постоянно занята на съемках.
По мнению экспертов, у Эшли
есть все шансы на то, чтобы потеснить на подиуме Ирину Шейк, Беллу Хадид и
Адриану Лиму. В январе 2017 года девушка впервые появилась на обложке
британского Vogue.