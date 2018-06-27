Американская 30-летняя модель plus-size вновь порадовала своих поклонников откровенными снимками. Эшли Грэм снялась в комплекте из собственной линии одежды.

Американская 30-летняямодель plus-size вновь порадовала своих поклонников откровенными снимками. Эшли Грэм снялась в комплекте из собственной линии одежды.Брюнетка опубликовала фото в кружевном красном нижнембелье с черной отделкой. Фолловеры восхитились, насколько эффектно оно облегаетизгибы и пышные формы девушки.На съемках такжеприсутствовал стилист модели Cary Tauben. Он тоже выложил жаркие фото с Эшли.Пышнотелая красавица примерила необычные очки и сменила комплект на болеесдержанный черный.Эшли выпускает своюлинию нижнего белья в рамках коллаборации с компанией Addition Elle.Продемонстрирует ее девушка публике в октябре. Фото с ней появилось настраничке компании в соцсети.Грэмсчитается самой высокооплачиваемой моделью plus-size. В свои 30 лет и 91килограмм веса она постоянно занята на съемках.По мнению экспертов, у Эшлиесть все шансы на то, чтобы потеснить на подиуме Ирину Шейк, Беллу Хадид иАдриану Лиму. В январе 2017 года девушка впервые появилась на обложкебританского Vogue.