Российской туристке запретили выставлять свои снимки в бикини на территории отеля в Турции из-за чрезмерного обнажения. Кроме того, девушку оповестили, что в заведении можно фотографироваться только в мусульманской одежде.

Российской туристке запретили выставлять свои снимки в бикини на территории отеля в Турции из-за "чрезмерного обнажения". Кроме того, девушку оповестили, что в заведении можно фотографироваться только в мусульманской одежде.Выяснилось, в гостинице существуют определенные правила, которые обязаны соблюдать все постояльцы. При этом российская туристка уверяет, что при заселении ее никто об этом не уведомлял.Известно, что Анастасия Монстович выбрала отдых по системе all inclusive. Однако уже после размещения в отеле оказалось, что даже в этом случае для девушки существовали определенные ограничения, передает Turkiye Turizm.Ничего не подозревавшая Анастасия начала фотографироваться в купальнике на территории гостиницы, но представители отеля строго запретили девушке выкладывать "откровенные" фотографии с геолокацией отеля. Дело в том, что по территории заведения можно было ходить только в мусульманской одежде.Позже россиянка рассказала, что знала об особенностях отеля, поэтому она уточнила все нюансы заранее. Для Анастасии стал открытием тот факт, что выкладывать фото в купальнике там запрещено."Мне четко дали понять, что в отеле нет никаких ограничений и правил кроме запрета на алкоголь. На общем пляже можно находиться в купальниках", – сообщила туристка. При этом она добавила, что после того, как выложила видео в бикини, ей стали поступать сообщения с просьбами удалить публикацию, а также угрозы.