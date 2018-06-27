27.06.2018

2018-06-27 17:45:30

Тюменцы спасли сбитого на трассе щенка

Под Тюменью возле АЗС 20 июня автомобиль сбил щенка. В результате ДТП собака получила переломы бедер, а также псу оторвало хвост, передает .



Горожане подобрали щенка передали в один из благотворительных фондов для животных. Спустя три дня собаку удачно прооперировали.