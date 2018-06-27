На почту приходит письмо. На конверте написано: "Деду Морозу" и указан обратный адрес. Работники открыли письмо, читают:
"Дорогой Дед Мороз! Пришли мне, пожалуйста, валянки, штанишки, рукавици и шубу. Зимой холодно очень..." На почте думают: бедный ребенок без зимней одежды останется. Давайте-ка скинемся, купим и пошлем ему. Купили все, кроме рукавиц (денег не хватило), ы отослали... Через некоторое время приходит письмо. Розпечатали, читают:
"Дорогой Дед Мороз, большое тебе спасибо! Получил валянки, штанишки и шубу. Одел - очень тепло! А вот рукавичек не было. Их, наверное, эти сволочи из почты украли!"
еще анекдот!