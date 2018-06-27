«…Хочется выразить слова благодарности сотрудникам Суздальского ОМВД, которые, как мне кажется, достойны уважения за свой ежедневный, порой очень нелегкий труд».

В адрес начальника УМВД России по Владимирской области генерал-майора полиции Василия Кукушкина поступило письмо от жительницы Суздальского района с выражением благодарности в адрес сотрудников Отдела МВД России по Суздальскому району:«Хочется выразить слова благодарности сотрудникам Суздальского ОМВД, которые, как мне кажется, достойны уважения за свой ежедневный, порой очень нелегкий труд.Начальника отдела участковых уполномоченных полиции подполковника полиции С.Ю. Тарасова мы, местные жители, знаем и уважаем уже много лет. Ныне руководитель, а раньше и сам сельский участковый, знает подход к каждому. Даже те, кто когда-то нарушил закон, не скажут о Сергее Юрьевиче плохого слова.Хотелось бы сказать несколько слов и о подполковнике полиции А.Ю. Волкове. Грамотный, требовательный, но вместе с тем доброжелательный и отзывчивый человек. Заданный подчиненным ритм работы дает хорошие результаты деятельности. Подполковник, несмотря на руководящую должность, всегда откликнется на просьбу, сумеет найти индивидуальный подход к обратившемуся за советом или помощью.А недавно смогла лично наблюдать работу участкового полиции М.В. Савельева. Сотрудник быстро ориентируется в ситуации, помогает разрешить непростые жизненные проблемы. А улыбка полицейского, что намой взгляд, само по себе – редкость, просто обескураживает.Есть в Суздальском ОМВД еще один сотрудник, который, в буквальном смысле живет своей профессией, за что его и уважают жители – временно исполняющий обязанности начальника отдела ПДН майор полиции А.Е. Беспалов. Много хороших слов хочется написать о нем, но постараюсь заменить их одним – человечный.И в заключении своего письма отмечу человека-легенду участкового уполномоченного А.В. Сухорукова, много лет назад обслуживающего административный участок в селе Павловское. Жители и сейчас вспоминают его добрым словом. Гибкий склад ума участкового позволял быстро вычислить виновного. А если кому-то понадобилась помощь, участковый, не считаясь с личным временем, готов был помочь.Такие люди в наше время, к сожалению, встречаются нечасто, но они есть и о них хочется говорить. Мнение и отношение к полиции у всех разное, мое – с такими сотрудниками мне не страшно за себя и своих близких».Автор письма благодарит руководителей регионального УМВД за кадровый состав суздальской полиции, добросовестно выполняющий свои профессиональные обязанности.