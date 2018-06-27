Украина устроила стрельбы на границе с Крымом. Киев
заявляет, что цель учений – оборона морского побережья.
Украина устроила стрельбы на границе с Крымом. Киев
заявляет, что цель учений – оборона морского побережья.
Украинские артиллеристы отработали поражение целей
в районах "временно оккупированных" населенных пунктов. Также
были проведены тренировки с фактической корректировкой огня по целям
в районах сосредоточения противника. Особое внимание командование ВСУ
уделило действиям артиллеристов в условиях ограниченной видимости
и ночью, сообщает на странице украинского Минобороны в Facebook.
"Цель мероприятия – оборона морского побережья
и уничтожение противника, который осуществляет наступление
с оккупированных территорий", – сказано в сообщении.
В Киеве считают неподконтрольные территории Донбасса, а
также Крым "временно оккупированными" Россией. Москва подобные
обвинения отрицает. Крым вошел в состав России в марте 2014 года
по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей
высказались за присоединение к России. Киев и страны Запада
отказались признать результаты плебисцита. В Москве отмечают,
что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного
права.
На днях советник министра по вопросам временно
оккупированных территорий Украины Александр Левченко заявил: в случае,
если Россия не позволит Украине вернуть контроль над Донецкой
и Луганской областями, Киев перейдет к "плану Б" – переключится
на Крым.