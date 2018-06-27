Украина устроила стрельбы на границе с Крымом. Киев заявляет, что цель учений – оборона морского побережья.

Украина устроила стрельбы на границе с Крымом. Киевзаявляет, что цель учений – оборона морского побережья.Украинские артиллеристы отработали поражение целейв районах "временно оккупированных" населенных пунктов. Такжебыли проведены тренировки с фактической корректировкой огня по целямв районах сосредоточения противника. Особое внимание командование ВСУуделило действиям артиллеристов в условиях ограниченной видимостии ночью, сообщает на странице украинского Минобороны в Facebook."Цель мероприятия – оборона морского побережьяи уничтожение противника, который осуществляет наступлениес оккупированных территорий", – сказано в сообщении.В Киеве считают неподконтрольные территории Донбасса, атакже Крым "временно оккупированными" Россией. Москва подобныеобвинения отрицает. Крым вошел в состав России в марте 2014 годапо итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителейвысказались за присоединение к России. Киев и страны Западаотказались признать результаты плебисцита. В Москве отмечают,что процедура присоединения региона соответствовала нормам международногоправа.На днях советник министра по вопросам временнооккупированных территорий Украины Александр Левченко заявил: в случае,если Россия не позволит Украине вернуть контроль над Донецкойи Луганской областями, Киев перейдет к "плану Б" – переключитсяна Крым.