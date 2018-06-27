Японский блогер Shao обнаружил в Китае кафе, где нет ни одного живого сотрудника. Все происходит автоматически, посетителей обслуживают только роботы. Впрочем, у такой организации заведения есть свои существенные минусы.

Японский блогер Shao обнаружил в Китае кафе, где нет ни одного живого сотрудника. Все происходит автоматически, посетителей обслуживают только роботы. Впрочем, у такой организации заведения есть свои существенные минусы.Мужчина опубликовал в своем "Твиттере" видео из "автоматического" кафе. Удивительное заведение находится в городе оторое в городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун).「F5未来商店」という中国深圳でTCLが実験している無人食堂です。配膳も面白いけど下膳がクレイジー