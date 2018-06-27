Следственные органы просят помощи у костромичей и жителей области: для выявления обстоятельств происшествия

Следственные органы просят помощи у костромичей и жителей области: для выявления обстоятельств происшествия26 апреля из поселка Николо-Полома в неизвестном направлении покинули свой дом Элла и Екатерина Бобровы.По сообщению представителей СУ СКР по Костромской области, их тела без признаков насильственной смерти обнаружили 7 июня в поселке Бор, Парфеньевского района.Следственные органы просят помощи костромичей: необходимо установить обстоятельства происшествия. Если вы знаете, где находились женщины в период с 26 апреля по 7 июня, сообщайте об этом по телефону 49-70-41, либо в отдел полиции по адресу: Костромская область, с.Парфеньево, ул.Южная д.30, телефон дежурной части: 8(49440)5-11-32 или 8(4942)397-669.Конфиденциальность гарантируется.