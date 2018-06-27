Он обвинил женщину в чрезмерной любви к алкоголю

Он обвинил женщину в чрезмерной любви к алкоголюВ Мантуровском районе 55-летний мужчина избил свою супругу бейсбольной битой.Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Он обвинил женщину в чрезмерном пристрастии к алкоголю. При этом сам мужчина был в нетрезвом состоянии. Соседи вызвали на помощь полицию и скорую помощь.Медики оценили состояние женщины как тяжелое. Мужчина полностью признал свою вину. Ему грозит срок до 10 лет. Сейчас уголовное дело передано в суд.