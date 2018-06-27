Вечером 26 июня на улице Больничной в Мантурово рухнула часть фасада общежития

Вечером 26 июня на улице Больничной в Мантурово рухнула часть фасада общежитияВо вторник, 26 июня, на улице Больничная произошло обрушение значительной части фасада общежития.По прибытии на место происшествия областные и местные власти приняли решение о расселении жителей. 20 человек разместились у родственников, еще 5 - в помещении техникума.На место обрушения прибыли специалисты из Нижнего Новгорода, которые устанавливают причины обрушения, выявляют масштабы ремонта, а также исследуют здание на пригодность для жизни.