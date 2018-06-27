Российский бренд люксовых смартфонов Caviar представил усовершенствованный дизайн iPhone X, с которым смартфон заряжается от света. Также бренд предложил свое видение автомобиля Tesla а-ля рус.

Российский бренд люксовых смартфонов Caviarпредставил усовершенствованный дизайн iPhone X, с которым смартфон заряжаетсяот света. Также бренд предложил свое видение автомобиля Tesla "а-ля рус".Новый дизайн iPhone XCaviar Tesla выдержан в том же стиле, что и первая модель. Смартфон снабженсолнечной батареей, оформлен ударопрочным карбоном и украшен элементами,покрытыми золотом. Кроме того, в названии модели появилась буква "А",раскрывающая греческую букву "Alpha", обозначающую первенство, величие ипревосходство. Индикатор заряда на смартфоне выполнен из композитной яшмыкрасного цвета.К премьере новой моделисмартфона Caviar также приурочил презентацию концепта автомобиля Tesla. Воблике представленной машины соединяется футуристичная современность Teslaи элегантная роскошь с русским характером.Массивный седан соединяетв себе как плавные линии, так и более строгие геометрические очертания. Капотавтомобиля украшен фигурой головы медведя, в этом заключен символизм идеисоздателей, так как это животное одновременно является символом и России, иштата Калифония в США, где располагается штаб-квартира Tesla Motors.Наличие крупной решеткирадиатора отсылает к традиционному оформлению автомобилей представительскогокласса. Однако дизайнеры бренда выполнили ее в оригинальном стиле. Молдинг на корпусе автодекорирован искусными гравировками в традиционном русском стиле и покрытзолотом."Мы подумали, что поскольку не только открытия Николы Тесла,но и изобретения Илона Маска стали нашим вдохновением для создания смартфонаTesla, то будет справедливо и здорово, если нам тоже удастся вдохновить его, имы создали концепт автомобиля, во внешнем облике которого учтены нюансы,которые сделают это авто привлекательным и желанным для российской аудитории ив целом для VIP-аудитории всего мира", – рассказали об инновации представителибренда. "Мы будем рады, если нашиидеи найдут отклик в работах господина Маска и его команды", – заключили они. Стоимостьновинки – 287 000 рублей.