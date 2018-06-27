Российский бренд люксовых смартфонов Caviar
представил усовершенствованный дизайн iPhone X, с которым смартфон заряжается
от света. Также бренд предложил свое видение автомобиля Tesla а-ля рус.
Российский бренд люксовых смартфонов Caviar
представил усовершенствованный дизайн iPhone X, с которым смартфон заряжается
от света. Также бренд предложил свое видение автомобиля Tesla "а-ля рус".
Новый дизайн iPhone X
Caviar Tesla выдержан в том же стиле, что и первая модель. Смартфон снабжен
солнечной батареей, оформлен ударопрочным карбоном и украшен элементами,
покрытыми золотом. Кроме того, в названии модели появилась буква "А",
раскрывающая греческую букву "Alpha", обозначающую первенство, величие и
превосходство. Индикатор заряда на смартфоне выполнен из композитной яшмы
красного цвета.
К премьере новой модели
смартфона Caviar также приурочил презентацию концепта автомобиля Tesla. В
облике представленной машины соединяется футуристичная современность Tesla
и элегантная роскошь с русским характером.
Массивный седан соединяет
в себе как плавные линии, так и более строгие геометрические очертания. Капот
автомобиля украшен фигурой головы медведя, в этом заключен символизм идеи
создателей, так как это животное одновременно является символом и России, и
штата Калифония в США, где располагается штаб-квартира Tesla Motors.
Наличие крупной решетки
радиатора отсылает к традиционному оформлению автомобилей представительского
класса. Однако дизайнеры бренда выполнили ее в оригинальном стиле. Молдинг на корпусе авто
декорирован искусными гравировками в традиционном русском стиле и покрыт
золотом.
"Мы подумали, что поскольку не только открытия Николы Тесла,
но и изобретения Илона Маска стали нашим вдохновением для создания смартфона
Tesla, то будет справедливо и здорово, если нам тоже удастся вдохновить его, и
мы создали концепт автомобиля, во внешнем облике которого учтены нюансы,
которые сделают это авто привлекательным и желанным для российской аудитории и
в целом для VIP-аудитории всего мира", – рассказали об инновации представители
бренда. "Мы будем рады, если наши
идеи найдут отклик в работах господина Маска и его команды", – заключили они. Стоимость
новинки – 287 000 рублей.