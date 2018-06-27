Бывшему участнику Дома-2 Гогену Солнцеву 37 лет. А его пожилой женушке Катюше – 63. Выглядит, она, конечно, гораздо старше, но с помощью современных технологий пытается походить на девочку.

Бывшему участнику "Дома-2" Гогену Солнцеву 37 лет. А его пожилой женушке Катюше – 63. Выглядит, она, конечно, гораздо старше, но с помощью современных технологий пытается походить на девочку.Тут подколоть, здесь ушить, там подрезать – пластическая хирургия творит чудеса. Вот и престарелая жена Гогена, начитавшись про себя, что, мол, "бабка", "старая калоша" и "дырявая перечница" решилась лечь на стол хирурга. Она надеется избавиться от возрастных деформаций лица, убрать морщины, сделать более четким овал. А потом, возможно, решится и на более радикальные методы омоложения – от увеличения груди до ушивания половых губ.Фотографию из кабинета пластического хирурга Солнцев опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Подписчики фрика задохнулись от возмущения и захлебнулись желчью. "Меня стошнило от вида этой обколотой бабушки", "Она не на миллион выглядит, а на техничку", "Затрахать до смерти не получилось,теперь операциями добьет", "Она выглядит ужасно – не может ей быть 63","Сейчас бабуся войдет во вкус пластики – станет моложе мужа", "Проще с детства привыкать к дурдому","Маразм старческий, ну это простительно!", "Подумайте о последствиях пластических операций, кто от наркозов умирает, многие в коме", "Не мучай бабушку скотина", – злорадствуют люди.Как писали ранее Dni.Ru, жена Гогена хотя и выглядит как сморщенная карлица, но в постели – горячая кобылица! Она так воет и скулит во время коитуса с молодым ненасытным жеребцом, что соседям нет покоя. Туристы, которые как-то отдыхали с Гогеном и Катюшей в одном отеле, пожаловались: "У нас номер с ними на одном этаже. На просьбу, чтобы по ночам поменьше издавали похабных любовных стонов, он оскорбил меня и моего супруга, обозвав плебеями. Мы сначала подумали, что это бабушка и внук, пока не узнали Гогена. Вечером в лобби-баре они целовались взасос, а по ночам всему этажу не давали спать своими любовными утехами. Стены тряслись от воя, стона и криков! Мы были вынуждены идти жаловаться на ресепшен".