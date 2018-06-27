Инцидент произошел на реке Клязьма

Инцидент произошел на реке Клязьма49-летний житель Владимира Андрей Андрианов вытащил из воды 11-летнего мальчика, который начал тонуть.Инцидент произошел 24 июня на реке Клязьма. Мальчик вместе с другом зашел в воду в необорудованном для этого месте возле поселка Коммунар. Один из детей не справился с течением и начал тонуть. Владимирец, отдыхавший на берегу с семьей, бросился в воду и спас мальчика.Когда они выплыли на берег, мальчик был без сознания. Андрей Андрианов сделал ему искусственное дыхание. В это время другая семья вызвала скорую. К счастью, ребенок выжил.Владимирец Андрей Александрович - бывший служащий ВДВ. Мужчина рассказал, что в его жизни уже был подобный случай.