В областном центре сводный отряд встретили начальник и руководители подразделений регионального УМВД, родственники и друзья полицейских.

Владимирские полицейские вернулись на родную землю из служебной командировки в Северо-Кавказский регион, где на протяжении полугода они обеспечивали общественный порядок и безопасность граждан.В областном центре сводный отряд встретили начальник Управления МВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Петрович Кукушкин, руководители подразделений Управления, родные и близкие сотрудников.В своем выступлении начальник регионального УМВД поблагодарил сотрудников и командира сводного отряда за добросовестное исполнение служебных обязанностей и успешное выполнение поставленных задач, связанных с риском для жизни и здоровья.На торжественном построении сотрудники полиции, наиболее отличившиеся в ходе командировки, были награждены медалями, нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарностями. После отдыха вернувшиеся сотрудники приступят к исполнению своих служебных обязанностей по месту службы.