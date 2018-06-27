Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧСВо Владимирской области из-за сильной жары ввели особый противопожарный режим, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.В зоне риска - Владимир, ЗАТО город Радужный, город Гусь-Хрустальный, округ Муром, Гусь-Хрустального, Муромского, Судогодского, Меленковского, Селивановского, Вязниковского и Гороховецкого районов. Там сохраняется четвертый класс опасности.В связи с этим в лесах региона запрещено разводить костры. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится во Владимирской области в ближайшую неделю.