Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, оба возгорания ликвидированы, пострадавших нет

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, оба возгорания ликвидированы, пострадавших нетВ разных районах Владимирской области в ночь с 26 на 27 июня загорелись два легковых автомобиля.Первый инцидент произошел в Гусь-Хрустальном, на улице Кирова, в районе дома 11,около 00.54. Через три минуты после сообщения о возгорании «Лады» на место прибыло подразделение, состоящее из восьми человек и трех единиц техники. К счастью, пламя удалось потушить до приезда пожарного отряда.Второй тревожный сигнал поступил из города Петушки в 02.14. Возгорание автомобиля произошло на улице Профсоюзной возле дома №22. На место проишествия выехали шесть человек на двух машинах. Пожар был ликвидирован в 02.36, однако, машина выгорела полностью.На данный момент в обоих случаях устанавливаются причины возгорания.