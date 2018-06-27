В следующей версии WhatsApp можно будет отключить функцию автоматического сохранения получаемых изображений в память устройства. Такая возможность была у пользователей и ранее, однако она была убрана по неназванной причине.

В следующей версии WhatsApp можно будет отключить функцию автоматического сохранения получаемых изображений в память устройства. Такая возможность была у пользователей и ранее, однако она была убрана по неназванной причине.Согласно коду, найденному в бета-версии (2.18.194) WhatsApp для Android, пользователи смогут выбрать, в каких беседах контент не должен добавляться в галерею: при общении с отдельным контактом либо в групповых чатах. Сделать это можно в настройках приложения, сообщает WABetaInfo.Частью другой беты WhatsApp (2.18.189) стала возможность оставлять стикеры в качестве реакции на то или иное сообщение — как в мессенджере Facebook. Новая иконка с наклейками появится на клавиатуре, по соседству с клавишей для отправки с анимированных GIF-изображений.∎Пользователи WhatsApp постепенно получают доступ к групповым звонкам читайте такжеКогда эти функции появятся в публичных версиях WhatsApp, не уточняется.