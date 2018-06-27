Прославленный фигурист Максим Траньков дал откровенное интервью. Он признался, что очень скучает, находясь в разлуке с женой Татьяной Волосожар и их дочкой Анжеликой.

Прославленный фигурист Максим Траньков дал откровенное интервью. Он признался, что очень скучает, находясь в разлуке с женой Татьяной Волосожар и их дочкой Анжеликой.Наследнице Максима Транькова и Татьяны Волосожар Анжелике уже год и четыре месяца. У девочки нет нянек, весь груз забот взвалила на себя Татьяна. Максим же зарабатывает на безбедную жизнь. По признанию фигуриста, у него теперь очень насыщенный график, он буквально пропадает на работе, хотя раньше был домоседом."Мы с Анжеликой играем, обнимаемся, общаемся. Может быть, раза три в неделю я успеваю поменять памперсы. Но с появлением ребенка моя жизнь обрела настоящий смысл. Теперь я готов 24 часа в сутки работать, чтобы сделать детство Анжелики счастливым. Стараюсь максимально обеспечить и дочку, и супругу, поэтому стал гораздо больше работать", – отметил Траньков.Если раньше Максим и Татьяна были вместе 24 часа в сутки, то сейчас они видятся гораздо реже. В разлуке супруги скучают друг по другу. "Когда мы с Таней жили вдвоем, я был домоседом, потому что в юные годы много ездил. Теперь организовал себе очень насыщенную жизнь, единственный минус которой в том, что я вырван из семьи. Раньше мы с Таней были 24 часа вместе, а теперь скучаем друг по другу в течение дня. Не знаю, кому из нас сложнее. Таня занимается ребенком – у нас нет нянь, а мне приходится все время крутиться, чтобы заработать. Плюс мы катаемся вместе, поэтому надо успевать потренироваться", – цитирует Максима Транькова .Впрочем, в заботах о ребенке супругов подменяют бабушки. Татьяна Волосожар отметила, что дочь очень к ней привязана, поэтому посторонним людям малышку не доверяют. Однако фигуристы прекрасно понимают, что рано или поздно наследницу нужно социализировать, поэтому уже решили, что отдадут Анжелику в обычный детский сад."Наша дочь будет ходить в обычный детский сад и в обычную школу. Постараюсь максимально оградить ребенка от избалованных детей, влияния золотой молодежи. Можно придерживаться золотой середины и быть скромнее", – заключил Максим Траньков.