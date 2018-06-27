В Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Эмиссар американского лидера считается антироссийским ястребом, однако тон встречи, судя по всему, был довольно дружелюбным. О чем договорились стороны и какие последствия будет иметь визит чиновника Белого дома для отношений двух стран?

В Москве состоялись переговоры президента России ВладимираПутина с советником президента США по национальной безопасности ДжономБолтоном. Эмиссар американского лидера считается антироссийским ястребом,однако тон встречи, судя по всему, был довольно дружелюбным. О чем договорилисьстороны и какие последствия будет иметь визит чиновника Белого дома дляотношений двух стран?Встреча главы российского государства с посланникомпрезидента США проходила в Кремле и оказалась довольно продолжительной: беседапродолжалась почти два часа. Путин посетовал, что отношения между Москвой иВашингтоном находятся не в лучшем состоянии, назвав это результатомвнутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.Вместе с тем российский лидер подчеркнул, обращаясь кпосланнику главы Белого дома, что Москва не стремится к конфронтации, исегодняшняя встреча – это прекрасная возможность для обсуждения нормализацииотношений и восстановления сотрудничества "на основе равенства иуважения".В свою очередь, Болтон поблагодарил Путина за прием и выразилнадежду, что стороны смогут обсудить пути улучшения взаимоотношений междуРоссией и США. Чиновник Белого дома напомнил, что даже когда между Москвой иВашингтоном были разногласия, лидеры двух стран встречались, что помогалообеспечивать международную стабильность.Информации о достигнутых договоренностях пока немного, чтонеудивительно, ведь переговоры проходили в закрытом режиме. Свет на содержаниеразговора спустя некоторое время после окончания встречи пролил помощникпрезидента России Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Болтон успели обсудитьСирию, Украину, ситуацию на Корейском полуострове, а также выход США из ядернойсделки с Ираном.Детали прошедших переговоров обещали раскрыть завтра, однакоуже сейчас известно, что стороны наконец достигли договоренности о встречеПутина и Трампа в формате саммита. "Даже договоренность о времени и местеего проведения. Об этом мы совместно с американскимиколлегами объявим завтра", – сказал помощник главы российскогогосударства.Стоит отметить, что Джон Болтон, ранее бывший представителемСША при ООН, в политических кругах имеет репутацию стопроцентного ястреба, выступающего за более "жесткую" внешнеполитическуюлинию и активное давление на оппонентов вплоть до угрозы применения военнойсилы. Он поддержал нападение на Ирак в 2003 году, неоднократно выступал завоенный удар по Ирану. Россию же в своей статье для влиятельной газеты The WallStreet Journal в июне 2017 года он прямо назвал противником США.На пост советника главы Белого дома по национальнойбезопасности Болтон был назначен в апреле этого года. Тогда многие экспертыпредсказывали, что находящиеся и без того далеко не в лучшем состояниироссийско-американские отношения деградируют еще больше. Но пока пессимистичныепрогнозы не сбываются. Вполне вероятно, что уровень отношений России и США ужедостиг того самого сакрального дна, после которого можно только оттолкнуться иначать движение в обратном направлении.Не случайно американский лидер в ходе недавнего саммита "Большойсемерки" заявил о необходимости восстановления членства Москвы в организации, ауже после, выступая на телеканале Fox News объявил о скорой встрече со своимроссийским коллегой. Позже The Washington Post, сославшись на источники в Беломдоме, сообщила, что переговоры двух лидеров тет-а-тет могут состояться в первойполовине июля.Сначала появилась информация, что лидеры проведут переговорына саммите НАТО в Брюсселе, который намечен на 11-12 июля. Позже интригидобавила австрийская газета Kronen Zeitung, которая сообщила, что местомсаммита может стать Вена. Окончательно все карты смешало американское изданиеPolitico, которое, ссылаясь на некие "осведомленные источники" заявило, что президенты встретятся в столице Финляндии Хельсинки. О местепереговоров уже после встречи Путина с Болтоном не стал сообщать и помощникпрезидента Юрий Ушаков, отметив лишь, что это некая "третья страна".По всей видимости, сегодняшний визит советника главы Белогодома действительно может иметь далеко идущие последствия для России и США истать началом восстановления порядком потрепанных отношений двух стран.Необходимо понимать, что любые встречи глав государств довольно долго итщательно готовятся. Сначала ее организацию обсуждают по закрытым каналам,затем в дело вступают приближенные к лидерам высокопоставленные лица, которыезакрепляют достигнутые на более "низовом" уровне договоренности.Подтверждение будущего саммита двух лидеров говорит лишь ободном – Москва и Вашингтон заинтересованы в диалоге и считают, что им есть очем поговорить. В противном случае, для чего нужна личная встреча? Ради самойвстречи? Вряд ли. За прошлый год Путин и Трамп встречались дважды, имеливозможность для общения, хотя и непродолжительного. Тем не менее, собиратьсаммит просто ради того, чтобы в очередной раз посмотреть друг на друга смысланет.А раз так, то Россия и США готовы к реальным переговорам. Нес высокомерной лидерской позиции, которую до последнего времени демонстрировалв отношении Москвы Вашингтон, а к конструктивному диалогу без угроз,ультиматумов и прочих не совсем дипломатичных инструментов, которымиСоединенные Штаты пытаются запугать Россию еще со времен Барака Обамы.Неслучайно Путин, встретившись с Болтоном, заявил о важности диалога на основеравенства.Будут ли эти переговоры успешными и увидим ли мы начало такназываемой Большой сделки двух стран, о которой говорят многие эксперты еще со временпобеды Трампа на президентских выборах? Об этом говорить пока рано. Нопереговоры на то и переговоры, чтобы найти приемлемое решение для обеих сторон.А раз саммит все-таки состоится, значит американцы готовы учитывать позициюРоссии и идти на те или иные компромиссы. "Я не исключаю, что они (президентыРоссии и США. – Прим.Ред.) могут достигнуть конкретных результатов", – заявилпосланник американского лидера в ходе пресс-конференции по итогам встречи сПутиным.А пространство для договоренностей воистину огромное -Украина, Сирия, Северная Корея, Иран. Москва и Вашингтон прекрасно знаютпереговорные позиции друг друга. Спустя четыре года после начала кризиса вдвухсторонних отношениях мнения сторон на ряд принципиальных вопросов нискольконе изменились. Козыри есть как у Кремля, так и у Белого дома. Вопрос в том, какони ими распорядятся.Позицию России укрепляют предстоящие выборы в конгресс США.Как ранее Dni.Ru, партия Трампа по опросу социологов проигрываетдемократам. Значит, главе Белого дома обязательно нужен результат, в том числево внешней политике, чтобы продемонстрировать его избирателям. И вряд ли его возможно достигнуть без России, которая запоследние годы стала одной из ведущих сил на мировой геополитической арене.В любом случае, впереди нас ждет много интересного. Неисключено, что Большая сделка может стать реальностью уже в этом году.Устраивайтесь поудобнее и запасайтесь попкорном, дамы и господа.