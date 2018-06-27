Жительница столицы утверждает, что таксист компании Uber предпринял попытку ее изнасиловать. Москвичка подробно рассказала о случившемся в своем Facebook.

Жительница столицы утверждает, что таксист компании Uber предпринял попытку ее изнасиловать. Москвичка подробно рассказала о случившемся в своем Facebook.Московский блогер Анна Брэйн заявила, что "попала в самую чудовищную ситуацию в своей жизни", когда возвращалась из гостей домой. По словам девушки, на нее напал таксист Uber."На полпути к дому водитель неожиданно заблокировал двери и поехал в обратную сторону. Завез меня в безлюдное место в районе Шаболовской и предпринял попытку изнасилования", – написала Анна. Девушка утверждает, что ее спасло счастливое стечение обстоятельств. Ей удалось нащупать рукой кнопку разблокировки двери и выбежать из автомобиля, передает .Также девушка поведала, что провела 13 часов на допросах, медосвидетельствовании и снятии побоев. "Под правым глазом у меня теперь красуется мощный такой фонарь – когда я пыталась вырваться из лап офигевшего ублюдка, он ударил меня по лицу", – продолжает Анна.Компания Uber, в свою очередь, отказалась предоставить информацию о предполагаемом преступнике. Подозреваемого удалось вычислить по камерам наружного наблюдения.По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Водителю грозит до десяти лет лишения свободы.Анна добавила, что серьезно опасается за свою жизнь. По ее информации, у таксиста обнаружилась жена, которая теперь "обивает пороги ОВД". "Боюсь, что скоро порог моего дома приедут обивать горные друзья водителя, так как у него есть мой адрес" – написала блоггер.Таксист, в свою очередь, все обвинения категорически отрицает. По его версии случившегося, попытки изнасилования не было, пишет Life.ru.Девушка села в автомобиль якобы в нетрезвом состоянии и закурила. На просьбу водителеля выбросить сигарету она ответила нецензурной лексикой, что вынудило мужчину высадить клиентку.О сомнении в словах девушки высказались и сами правоохранители. Полицейские объяснили, что девушка сильно путается в показаниях, поэтому рано делать категорические выводы о виновности сотрудника Uber.