В апреле 2018 года 53-летний ковровчанин совершил разбойное нападение на местную жительницу

В апреле 2018 года 53-летний ковровчанин совершил разбойное нападение на местную жительницуВесной 2018 года в районе Грибоедовского канала мужчина напал на местную жительницу. Проследив за девушкой до подъезда, преступник в маске набросился со спины и, угрожая ножом, начал требовать деньги. Испугавшись, пострадавшая отдала все имевшиеся при ней деньги - тысячу рублей.Преступнику удалось скрыться с места преступления, но, к счастью, в ближайшее время его задержали. Обвиняемый признался в содеянном. В скором времени состоится суд.