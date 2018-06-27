Желание сделать
несколько забавных снимков окончилось для американской артистки и экс-модели Кэтрин Хайгл громким скандалом. Звезда с мужем посетили могилы
родственников на кладбище в Нью-Йорке, где она решила устроить фотосессию.
Желание сделать
несколько забавных снимков окончилось для американской артистки и экс-модели Кэтрин Хайгл громким скандалом. Звезда с мужем посетили могилы
родственников на кладбище в Нью-Йорке, где она решила устроить фотосессию.
Во время
визита 39-летняя актриса решила залезть на надгробные плиты брата, дедушки и
бабушки и попросила супруга сделать несколько веселых снимков. Фото она
разместила в своих аккаунтах в соцсетях, но позже удалила из-за травли интернет-пользователей.
Однако оно уже разошлось по просторам Сети.
О том, что на нее
обрушилась волна критики, Кэтрин сообщила на своей странице в Instagram. Женщина объяснила, что пыталась найти какие-нибудь "веселые моменты" в тяжелой
ситуации. Но фолловеры не поняли настроения актрисы и назвали подобные
фотографии неприемлемыми и оскорбительными.
В итоге знаменитость
записала несколько видеороликов с извинениями и объяснением ситуации. Хайгл
пообещала, что в следующий раз будет внимательнее к чувствам других людей.
Кэтрин Хайгл начала карьеру модели еще в детстве,
но потом решила стать актрисой. Известность ей принесла роль Изабель
Эванс в сериале "Город пришельцев". Настоящий успех же ей принесла роль
Иззи Стивенс в сериале "Анатомия страсти".