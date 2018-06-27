Желание сделать несколько забавных снимков окончилось для американской артистки и экс-модели Кэтрин Хайгл громким скандалом. Звезда с мужем посетили могилы родственников на кладбище в Нью-Йорке, где она решила устроить фотосессию.

Желание сделатьнесколько забавных снимков окончилось для американской артистки и экс-модели Кэтрин Хайгл громким скандалом. Звезда с мужем посетили могилыродственников на кладбище в Нью-Йорке, где она решила устроить фотосессию.Во времявизита 39-летняя актриса решила залезть на надгробные плиты брата, дедушки ибабушки и попросила супруга сделать несколько веселых снимков. Фото онаразместила в своих аккаунтах в соцсетях, но позже удалила из-за травли интернет-пользователей.Однако оно уже разошлось по просторам Сети.О том, что на нееобрушилась волна критики, Кэтрин сообщила на своей странице в Instagram. Женщина объяснила, что пыталась найти какие-нибудь "веселые моменты" в тяжелойситуации. Но фолловеры не поняли настроения актрисы и назвали подобныефотографии неприемлемыми и оскорбительными.В итоге знаменитостьзаписала несколько видеороликов с извинениями и объяснением ситуации. Хайглпообещала, что в следующий раз будет внимательнее к чувствам других людей.Кэтрин Хайгл начала карьеру модели еще в детстве,но потом решила стать актрисой. Известность ей принесла роль ИзабельЭванс в сериале "Город пришельцев". Настоящий успех же ей принесла рольИззи Стивенс в сериале "Анатомия страсти".