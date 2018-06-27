Александр Добровинский имеет огромный авторитет среди знаменитостей, потому что не боится браться даже за самые спорные дела. Именно он оказывал юридическую поддержку Юлии Барановской, Анастасии Волочковой, Владимиру Слуцкеру, Филиппу Киркорову и другим публичным персонам. А вот ему никто помочь не смог.

Александр Добровинский имеет огромный авторитет среди знаменитостей, потому что не боится браться даже за самые спорные дела. Именно он оказывал юридическую поддержку Юлии Барановской, Анастасии Волочковой, Владимиру Слуцкеру, Филиппу Киркорову и другим публичным персонам. А вот ему никто помочь не смог.Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы установила, что всесильный адвокат Александр Добровинский нарушил Кодекс профессиональной этики. Жалоба в отношении светилы юриспруденции была подана еще в январе 2018 года. Причиной же стали некорректные высказывания, которые Добровинский допускал в адрес других адвокатов в социальных сетях и интервью.Согласно закону "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", за это предусмотрено три варианта наказания: замечание, предупреждение или лишение адвоката статуса. "У нас нет цели добиться лишения Добровинского статуса – он безусловно грамотный адвокат. Однако хотелось бы определиться с правилами игры – Кодекс адвокатской этики должен исполняться всеми защитниками или не исполняться никем", – говорил адвокт Игорь Трунов. В итоге Добровинкому вынесли предупреждение.И это не первый громкий провал адвоката за последние несколько месяцев. Например, в Басманном суде Москвы он проиграл дело юной шахматистки Бибисары Танжариковой. Тогда отец ее соперницы, тренер сборной России по шахматам Евгений Соложенкин заявил: во время чемпионата мира в Уругвае Бибисара пользовалась электронными подсказками. Представители шахматистки подали в суд на тренера за клевету, но суд проигралиА 13 мая Добровинский проиграл иск, который сам же и подал, к своей 9 летней дочери.Несколько лет назад он подарил ей шикарную квартиру на Воробьевых горах, но десятую часть оставил себе. И потом через суд Добровинский потребовал, чтобы ему предоставили возможность проживать в этой квартире рядом с дочерью – "в комнате номер три". Сама она, мягко говоря, этого не хотела.Напомним, в 2016 году Добровинский в качестве адвоката Киркорова стал организатором скандальной истории о "вымогательстве" у российского поп-исполнителя одного миллиона евро за музыкальный плагиат со стороны лидера группы Space Дидье Маруани. Эту ситуацию француз охарактеризовал как "подставу и глупую, преступную акцию". Его защитник Игорь Трунов призвал коллегу к ответственности за оскорбления, прозвучавшие в адрес его и супруги, которая также работала адвокатом по этому делу. Добровинского признали виновным, а его поведение назвали дисциплинарным проступком.