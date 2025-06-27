В московском отеле «Сафмар Аврора Люкс» прошла очередная встреча участников уникального творческого проекта Галерея художников

В московском отеле «Сафмар Аврора Люкс» прошла очередная встреча участников уникального творческого проекта "Галерея художников" и Директорской ложи театров Москвы. Инициаторами этого масштабного начинания выступили Ассоциация «Столичный Цех Деятелей Культуры», Директорская ложа театров Москвы и Региональная Общественная Организация «Московский Союз художников» при поддержке Правительства Москвы, Департамента культуры и Департамента труда и социальной защиты города Москвы.Продюсеры проекта - Директор Центра Дополнительного Образования «Учебный центр «Горизонт» - Мария Абдалова, Президент Региональной общественной организация"Молодежное сообщество художников и музыкантов" – Людмила Титова.Цель проекта - создание динамичной платформы для общения и сотрудничества профессионалов и любителей театрального и изобразительного искусства, а также содействие развитию и популяризации современного искусства в России. Ведь людям творческим нужно место и время для встречи и диалога между российским культурным сообществом и представителями различных направлений современного искусства, включая живопись, скульптуру, театр, кино, музейное дело, ландшафтный дизайн, графику и уличное искусство.Центральной темой вечера стало обсуждение проведения театральных фестивалей в Москве и создания выставок и экспозиций молодых авторов, работающих в различных направлениях искусства. Название "Галерея художников" является метафорой, где галерея – это Москва, а художники – ее талантливые жители.На мероприятии присутствовало немало VIP-гостей. Среди них - заместитель председателя комитета Государственной думы по гражданскому обществу и президент Российской Ассоциации Героев Владимир Шаманов; глава Директорской ложи театров Москвы, Президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер; генеральный директор Ассоциации «Столичный Цех Деятелей Культуры» Лев Ланцман; председатель Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской Думы Евгений Герасимов; депутат МГД и директор Театра Российской Армии Милена Авимская; Заместитель Председателя Московской городской Думы, Председатель Попечительского совета Директорской ложи Степан Орлов; полномочный представитель Правительства РФ в КС РФ и ВС РФ Михаил Барщевский и многие другие.В рамках мероприятия прошли оживленные панельные дискуссии с участием ведущих экспертов в области искусства и культуры, на которых обсуждались актуальные вопросы культурной политики, поддержки молодых талантов и развития арт-индустрии. Известные художники и дизайнеры провели презентации и мастер-классы, поделившись своим опытом и знаниями с участниками проекта.Особое внимание было уделено нетворкингу, в ходе которого участники смогли обсудить перспективы сотрудничества и новые проекты. На выставке были представлены современные произведения искусства, макеты театральных декораций и работы ведущих художников, демонстрирующие разнообразие и богатство современной российской культуры.Сольные выступления артистов театров, кино и эстрады добавили вечеру праздничную атмосферу, а изысканный гастрономический фуршет порадовал гостей кулинарными изысками.Напомним, проект "Галерея художников" объединяет руководителей музеев, художественных галерей, выставочных комплексов, театров, театральных художников, художников по костюмам, ландшафтных архитекторов, дизайнеров одежды, а также представителей арт-индустрии. И то, что в мероприятии приняли участие представители власти, министры, руководители профильных департаментов и ведомств, депутаты, бизнесмены и медийные лица, подчеркивает важность и значимость проекта для культурной жизни Москвы.