Как режиссеру Владимиру Кузнецову работается худруком драматического театра в Астрахани? Каким не должен быть спектакль, по мнению актрисы Ариадны Брунер? Чем удачная импровизация на сцене

Как режиссеру Владимиру Кузнецову работается худруком драматического театра в Астрахани? Каким не должен быть спектакль, по мнению актрисы Ариадны Брунер? Чем удачная импровизация на сцене отличается от актерской шалости? Откуда в театральной семье бабочка актера Сергея Юрского? Можно ли заранее предугадать «аншлаг» на спектакле? Что приходится преодолеть, чтобы стать звездой сцены и получить «Золотую маску»?