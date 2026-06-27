Региональное управление Роспотребнадзора контролирует организацию летнего отдыха в 353 детских лагерях на территории области. В них находятся свыше 57 тысяч детей. Все эти лагеря имеют

Региональное управление Роспотребнадзора контролирует организацию летнего отдыха в 353 детских лагерях на территории области. В них находятся свыше 57 тысяч детей. Все эти лагеря имеют санэпидзаключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Во всех оздоровительных организациях проведены лабораторные исследования питьевой воды, воды в бассейнах, продуктов питания, готовых блюд, а также параметров микроклимата и уровня