В Суздале аналогичный механизм оплаты действует в городских автобусах

Суздаль стал первым городом страны, запустившим инновационный сервис оплаты парковочного пространства на основе геопозиции пользователя. О внедрении системы «Геопэй» сообщили в правительстве региона.Новая технология позволяет автомобилистам оплачивать стоянку непосредственно в навигаторе. Система автоматически распознает нахождение транспортного средства в зоне платной парковки, после чего владельцу остается лишь подтвердить платеж одним нажатием кнопки. На данный момент к сервису уже подключено более тысячи парковочных мест.Губернатор области подчеркнул, что цифровизация направлена на повышение туристической привлекательности региона и избавление путешественников от «бытовых мелочей». Технологическое обновление коснулось не только автомобилистов, но и системы общественного транспорта. Так, в Суздале аналогичный механизм оплаты действует в городских автобусах: пассажиры могут оплатить проезд через мобильное приложение, выбрав маршрут на карте, без взаимодействия с кондукторами или терминалами.