Пожилой мужчина жалуется своему другу:
- Ну никак не могу второй раз за ночь свою мужскую миссию совершить.
Первый раз еще кое-как, а второй - никак.
- Ну ты после первого раза подыши, отдохни, расслабься...
- Да я так и делаю, но ничего не получается...
- Ну ты как следует расслабься, выброси все посторонние мысли из головы, отключись совсем....
Ну хорошо. Прибежал мужик домой, занялся любовью с женой, потом лег на спину, расслабился, выбросил все мысли из головы, помедитировал - и как новенький....
еще раз с женой...
Потом опять расслабился, полежал, нервную систему отключил и в третий раз с женой...
Утром прибегает на работу, а босс ему и говорит:
- Ты, конечно, работник хороший, но все-таки я тебя теперь уволю.
- Но за что??! ведь
еще анекдот!