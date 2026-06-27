Сотрудники управления экономики, инвестиций, развития предпринимательского рынка и туризма администрации города провели 26 июня внеплановый рейд по уличным торговым точкам. Особое

Сотрудники управления экономики, инвестиций, развития предпринимательского рынка и туризма администрации города провели 26 июня внеплановый рейд по уличным торговым точкам. Особое внимание уделили продавцам овощей и фруктов. В ходе проверки выявили 2 нарушителей. Они торговали без разрешений. Торговля без разрешений является нарушением областного административного законодательства. В отношении продавцов составлены протоколы об административных правонарушениях. На сегодняшний