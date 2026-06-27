В ходе проверки были выявлены два нарушителя.

Мэрия Владимира усиливает контроль над уличной торговлей: 26 июня сотрудники городского управления экономики и туризма провели внеплановую инспекцию в Октябрьском районе. Главной целью рейда стал поиск стихийных точек продажи овощей и фруктов, работающих без разрешительных документов.В ходе проверки были выявлены два нарушителя. В отношении нелегальных коммерсантов составлены административные протоколы — теперь им грозят денежные штрафы в размере от 500 до 2000 рублей.Масштабная кампания по ликвидации несанкционированных прилавков ведется по прямому распоряжению главы города Сергея Волкова. Вопрос находится на особом контроле у губернатора Владимирской области Александра Авдеева, в связи с чем городские службы перешли в режим усиленного мониторинга торговых площадок.