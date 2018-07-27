Синоптики предупреждают жителей об ухудшении погодных условий

Синоптики предупреждают жителей об ухудшении погодных условийВ пятницу, 27 июля, синоптики прогнозируют в Костроме грозы и усиление ветра.При этом температура воздуха прогреется днем до +27 градусов, ночью - до +19. Во время грозы ветер может усилиться до 15-17 метров в секунду. Такая погода сохранится в регионе до конца суток. Жителям рекомендуют не выходить из дома во время буйства стихии, не стоять под большими деревьями и ненадежными рекламными конструкциями.Несмотря на сильную грозу, жара в Костромской области не спадет.