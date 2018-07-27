Секс-символ СССР Елена Кондулайнен отметилась на пляже озера Иссык-Куль, что в Киргизии. Звезда, недавно отметившая свой 60-летний юбилей, появилась в микро-купальнике.

Секс-символ СССР Елена Кондулайнен отметилась на пляжеозера Иссык-Куль, что в Киргизии. Звезда, недавно отметившая свой 60-летнийюбилей, появилась в микро-купальнике.Елена приехала в Кыргызстан на Неделю российского кино. Кондулайненвыступила там не только как актриса: она исполнила для зрителей несколько авторскихпесен. Звезде вручили медаль и присвоили звание "Лучший работник культурыКыргызстана".Артистка решила совместить приятное с полезным и отправиласьискупаться на самое знаменитое озеро страны. Свое фото у водоема Еленаопубликовала в социальных сетях. На снимке секс-символ СССР позирует в пестромбикини.Отметим, что актриса была замужем четыре раза, однако сейчасее сердце свободно. В одном из интервью Елена рассказала, что все еще ловит насебе восхищенные взгляды мужчин, но никто пока ей не приглянулся. "Я наоборот,все молодею и молодею. За границей со мной молодые люди знакомятся, да и здесьтоже – они меня как актрису не знают, они же все в Интернете", – сообщилакак-то звезда "Комсомольской правде".Между прочем у Кондулайнен двое взрослых сыновей – Александри Михаил и уже есть внуки. Однако статус матери семейства никак неостанавливает артистку от эксцентричных выходок. В начале лета звездасоветского кино снялась в провокационной фотосессии. Елена предстала в образеАфродиты, выходящей из пены морской, причем из одежды на ней были лишь золотыетрусики. Голову блондинки венчал парик из длинных светлых волос. Одной рукойЕлена прикрывала обнаженную грудь.