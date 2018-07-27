Зверское преступление произошло в городе
Карталы Челябинской области. Местный житель убил 46-летнюю соседку и ее
16-летнюю дочь.
Зверское преступление произошло в городе
Карталы Челябинской области. Местный житель убил 46-летнюю соседку и ее
16-летнюю дочь.
Полицейские восстановили
события страшного вечера. По версии следователей, мужчина вместе со своей
супругой пришел в гости к женщине с дочерью. После застолья гости ушли, но
вскоре отец троих детей вернулся в дом к соседям один.
Он попытался изнасиловать хозяйку.
Женщина оказала сопротивление, и он ударил ее ножом в сердце. От полученных
ранений жертва пьяного соседа скончалась на месте, передает "Московский
комсомолец".
На крики
матери вышла ее дочь-подросток. Она пыталась спасти маму, но преступник расправился
и с ней. Изверг ударил девочку около 60 раз, не оставив на ней живого места. Местные жители рассказали, что она была способной и обаятельной, хорошо
училась, пела в хоре и была гордостью родителей. О ее матери также все отзываются
в превосходной степени. Дочь и жену на залитом кровь полу нашел глава
семьи, вернувшись с работы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье
"Убийство двух и более лиц". Примечательно, что убийцу соседи характеризуют как примерного
семьянина. Известно и то, что мужчине 39
лет, и он ранее судим. Преступник уже задержан
и помещен в СИЗО.