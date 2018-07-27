Зверское преступление произошло в городе Карталы Челябинской области. Местный житель убил 46-летнюю соседку и ее 16-летнюю дочь.

Зверское преступление произошло в городеКарталы Челябинской области. Местный житель убил 46-летнюю соседку и ее16-летнюю дочь.Полицейские восстановилисобытия страшного вечера. По версии следователей, мужчина вместе со своейсупругой пришел в гости к женщине с дочерью. После застолья гости ушли, новскоре отец троих детей вернулся в дом к соседям один.Он попытался изнасиловать хозяйку.Женщина оказала сопротивление, и он ударил ее ножом в сердце. От полученныхранений жертва пьяного соседа скончалась на месте, передает "Московскийкомсомолец".На крикиматери вышла ее дочь-подросток. Она пыталась спасти маму, но преступник расправилсяи с ней. Изверг ударил девочку около 60 раз, не оставив на ней живого места. Местные жители рассказали, что она была способной и обаятельной, хорошоучилась, пела в хоре и была гордостью родителей. О ее матери также все отзываютсяв превосходной степени. Дочь и жену на залитом кровь полу нашел главасемьи, вернувшись с работы.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье"Убийство двух и более лиц". Примечательно, что убийцу соседи характеризуют как примерногосемьянина. Известно и то, что мужчине 39лет, и он ранее судим. Преступник уже задержани помещен в СИЗО.