На сайте Бюро США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнаружился патент Apple, в котором описываются способы встраивания индуктивной катушки в i-устройства для передачи и получения энергии без проводов. Такая система, например, позволила бы почти севшему айфону восполнить заряд за счет аккумулятора планшета.

На сайте Бюро США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнаружился патент Apple, в котором описываются способы встраивания индуктивной катушки в i-устройства для передачи и получения энергии без проводов. Такая система, например, позволила бы почти севшему "айфону" восполнить заряд за счет аккумулятора планшета.Все, что нужно сделать пользователю, — это просто положить смартфон сверху iPad. Теоретически, по такой же схеме можно будет подзарядить и Apple Watch, поместив часы сверху на iPhone. Об этом следует из документа Apple, озаглавленного как "Индуктивная зарядка между электронными устройствами".По аналогии, подзаряжать другие устройства смогут и "макбуки", сообщает AppleInsider. Как показано на иллюстрации, катушка может быть интегрирована непосредственно в трекпад и по обе его стороны. Так, размещенные в любом из этих мест iPhone или Apple Watch смогут забрать энергию у подключенного к сети MacBook.∎Apple усовершенствовала самые мощные "макбуки" читайте такжеФункция беспроводной зарядки имеется в последних моделях "айфонов", включая iPhone 8 и iPhone X, а также в смарт-часах Apple Watch. Ни одна из моделей MacBook или iPad такой возможностью не обладает.