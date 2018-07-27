Компания Lenovo начала продажи в США первого устройства, относящегося к типу умного экрана. Новый продукт делает все то же самое, что и смарт-колонка с Google Assistant (Ассистентом Google), но в дополнение к этому может визуализировать информацию на встроенном дисплее. Например, на экран Smart Display могут быть выведены рецепты приготовления блюд, элементы управления умным домом, видеозвонки Duo или видео с YouTube.

Компания Lenovo начала продажи в США первого устройства, относящегося к типу "умного экрана". Новый продукт делает все то же самое, что и смарт-колонка с Google Assistant ("Ассистентом Google"), но в дополнение к этому может визуализировать информацию на встроенном дисплее. Например, на экран Smart Display могут быть выведены рецепты приготовления блюд, элементы управления "умным" домом, видеозвонки Duo или видео с YouTube.Новую категорию устройств представила Google на выставке CES 2018 в январе. "Умные дисплеи", больше напоминающие планшеты или цифровые рамки, располагают экранами диагональю 8–10 дюймов, фронтальными камерами и встроенными динамиками различного качества. Устройства изготавливают партнеры поисковика: кроме Lenovo, смарт-колонки обязались выпустить JBL, LG и Sony.Возможностей у смарт-дисплеев больше, чем у колонок Google Home. Обратившись к устройству, пользователь сможет не только приказать "Ассистенту" зачитать события из календаря, но и попросить его вывести на экран "карточки" с предстоящии встречами или карту с проложенным маршрутом.На дисплее также могут показываться, например, диалог из видеочата Google Duo, картинка с домашних камер видеонаблюдения, изображения из "Google Фото", рецепты в удобочитаемом формате. Прикасаться к экрану не нужно: получив голосовую команду, помощник Google сам перевернет страницу.Lenovo Smart Display доступен в двух вариантах: с 8-дюймовым HD-экраном (за $199) и 10-дюймовым Full HD ($249). Аппарат комплектуется 5-мегапиксельной фронталкой и 1,75-/2-дюймовым динамиком мощностью 10 Вт. Начинка — как у недорогого Android-смартфона: процессор Qualcomm Snapdragon 624 Home Hub, 2 ГБ оперативной и 4 ГБ встроенной памяти, Wi-Fi и Bluetooth 4.2. Располагать устройства можно на столе как в горизонтальном, так и вертикальном положении.Редактор Ars Technica Валентина Палладино увидела сильную сторону Smart Display в Duo и YouTube: удобно общаться по видеосвязи или смотреть видео, когда руки заняты, например, во время готовки на кухне. Если вы этими сервисами не пользуетесь, покупать смарт-экран Lenovo незачем, лучше предпочесть 129-долларовую колонку Google Home без экрана.К другим преимуществам аппарата она отнесла минималистский, но "причудливый" дизайн, а также громкие динамики. Из плохого: невозможность увидеть свой список подписок в YouTube, ограниченность команд "Ассистента" и отсутствие (пока) функции обмена сообщениями. Также аппарат Lenovo пока не поддерживает Continued Conversation, чтобы можно было начать разговор на смартфоне и продолжить его на Smart Display.∎Google продвигает новый класс гаджетов: "умные дисплеи" читайте такжеДитеру Бону из The Verge качество звука, напротив, показалось посредственным. C одной стороны, написал он, смарт-колонка Lenovo отлично вписывается в экосистему Google, с другой — она жестко привязана к сервисам поисковика. "Если вы тот человек, который разрешает Google хранить и обрабатывать тонны своих данных, эта вещь вам понравится", — заключил он.