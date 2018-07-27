Жуткая история произошла под Москвой. Там иерей Николо-Угрешского монастыря Денис (Дионисий) Горовой убил свою супругу.

Жуткаяистория произошла под Москвой. Там иерей Николо-Угрешского монастыря Денис(Дионисий) Горовой убил свою супругу.Известно, что проблемы в семье начались давно. Якобы,мужчина упрекал жену Анну в том, что она не ухаживает за собой.Устав от упреков, девушка предложила развестись ипройти обряд развенчания. А священникам делать этого нельзя, передает Telegram-каналMash.И тогда у Горового созрел дьявольский план. Несколькодней назад Денис посадил жену в машину и обещал показать какое-то важное место.Он завез ее в лес под Солнечногорском и зарезал, нанеся семь ножевых ранений.Затем священник спрятал труп благоверной и уехал. Тревогузабила мама Анны. Перед смертью девушка успела сообщить ей по смс, что мужкуда-то ее везет.Потом никто долго не брал телефон, а через несколькочасов Денис сказал, что не знает, где жена. За это зацепились полицейские, иГоровой почти сразу признался в содеянном.Ранее жестокое преступление произошло на Камчатке.Там полицейские задержали женщину с любовником, которые убили и забетонировалив подвале супруга подозреваемой. Трагедия произошла два года назад в жилом домепоселка Светлый. Останки, а также орудия преступления были найдены в земле наглубине полутора метров.