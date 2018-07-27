Жуткая
история произошла под Москвой. Там иерей Николо-Угрешского монастыря Денис
(Дионисий) Горовой убил свою супругу.
Жуткая
история произошла под Москвой. Там иерей Николо-Угрешского монастыря Денис
(Дионисий) Горовой убил свою супругу.
Известно, что проблемы в семье начались давно. Якобы,
мужчина упрекал жену Анну в том, что она не ухаживает за собой.
Устав от упреков, девушка предложила развестись и
пройти обряд развенчания. А священникам делать этого нельзя, передает Telegram-канал
Mash.
И тогда у Горового созрел дьявольский план. Несколько
дней назад Денис посадил жену в машину и обещал показать какое-то важное место.
Он завез ее в лес под Солнечногорском и зарезал, нанеся семь ножевых ранений.
Затем священник спрятал труп благоверной и уехал. Тревогу
забила мама Анны. Перед смертью девушка успела сообщить ей по смс, что муж
куда-то ее везет.
Потом никто долго не брал телефон, а через несколько
часов Денис сказал, что не знает, где жена. За это зацепились полицейские, и
Горовой почти сразу признался в содеянном.
Ранее жестокое преступление произошло на Камчатке.
Там полицейские задержали женщину с любовником, которые убили и забетонировали
в подвале супруга подозреваемой. Трагедия произошла два года назад в жилом доме
поселка Светлый. Останки, а также орудия преступления были найдены в земле на
глубине полутора метров.