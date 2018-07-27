Недавно Иосиф Кобзон на всю страну сообщил о том, что Валентин Юдашкин борется с раком. Известный дизайнер переживает безумные боли и внутренние страдания, убеждена ясновидящая Саона.

Недавно Иосиф Кобзон на всю страну сообщил о том, что Валентин Юдашкин борется с раком. Известный дизайнер переживает безумные боли и внутренние страдания, убеждена .Прорицательница убеждена, что Валентин Юдашкин предпочел бы, чтобы о его смертельно опасном недуге никто не знал. "Человек болен, и сам стесняется своей болезни", – заявила Саона. Модельер из тех людей, кто не хочет пугать своих близких, напрягать их своими проблемами и сложностями.При этом Юдашкин внутренне страдает. "И у него безумные боли", – сообщила экстрасенс. В такой непростой ситуации дизайнера могут спасти не только искусные медики, но и семья. Саона уверена, что поддержка близких пойдет на пользу Валентину. " Эта семья сплоченная и вместе привыкла преодолевать трудности. Нынешняя беда еще больше сплотит их. Семья окутала его лаской и теплотой. Семья для него – все. То, что эти люди никогда не оставят его, это факт", – сообщила гадалка.Саона высказала уверенность, что Валентин Юдашкин победит недуг. "На картах вижу арканы долголетия. Поэтому болезнь должна отступить. Он-то сам не поддается болезни, но если не лечить и не предпринимать меры, заболевание будет прогрессировать", – отметила ясновидящая.Отметим, что в настоящее время Валентин Юдашкин находится в Израиле. Вместе с ним наслаждаются солнцем и морем, посещают экскурсии верная жена Марина, дочь Галина, зять Петр и внуки Анатолий и Аркадий. Не секрет, что в Израиле одни из самых лучших врачей-онкологов. К слову, недавно там проходил лечение от рака прославленный актер Николай Караченцов.