Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 19 и 18 годам колонии строгого режима двух участников банды Басаева и Хаттаба, напавшей в 2000 году на военнослужащих в Чечне, в результате чего погибли 84 человека.

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 19 и 18 годам колонии строгого режима двух участников банды Басаева и Хаттаба, напавшей в 2000 году на военнослужащих в Чечне, в результате чего погибли 84 человека.Как передает РИА Новости, Артур Ушаев был приговорен к 19 годам лишения свободы, его подельник Руслан Наматов – к 18. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.Следствие установило, что они, находясь на территории Чечни, добровольно вступили в состав банды Басаева и активно участвовали в террористических вылазках.Так, 29 февраля 2000 года Ушаев и Наматов в составе банды под руководством Басаева и Хаттаба напали на военных 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в горно-лесистой местности у села Улус-Керт Шатойского района в Чечне.В ходе боестолкновения, которое длилось до 1 марта, были убиты 84 военнослужащих, а четверо были ранены.Ранее девять участников данного нападения, в том числе гражданин Украины, член "УНА-УНСО" (запрещена в России) Александр Малофеев, были осуждены к длительным срокам лишения свободы.