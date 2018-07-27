Депортированный из Германии в Тунис бывший охранник лидера террористической группировки Аль-Каида (запрещена в России) оказался на свободе. Мужчину подозревают в связях с терроризмом, однако пока власти страны не могут предъявить ему никаких обвинений.

Депортированный из Германии в Тунис бывший охранник лидера террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) оказался на свободе. Мужчину подозревают в связях с терроризмом, однако пока власти страны не могут предъявить ему никаких обвинений. До окончания расследования он останется на свободе, но покидать территорию Туниса ему запрещено, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Миграционная служба федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия пыталась выслать Сами А. из Германии на родину с 2006 года, так как ему официально было отказано в предоставлении убежища. Однако этот процесс тормозился из-за того, что в Тунисе подозреваемый якобы мог подвергнуться пыткам.