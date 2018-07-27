Союз вкладчиков России решил выяснить в ЦБ, как идет процесс возмещения средств кредиторов третьей очереди, вложенных в банки, у которых позже была отозвана лицензия. Ответ на запрос, направленный регулятору, общественная организация получила, но так и не смогла понять, сколько же замороженных средств юрлиц находится на корпоративных счетах лопнувших банков.

Союз вкладчиков России решил выяснить в ЦБ, как идет процесс возмещения средств кредиторов третьей очереди, вложенных в банки, у которых позже была отозвана лицензия. Ответ на запрос, направленный регулятору, общественная организация получила, но так и не смогла понять, сколько же замороженных средств юрлиц находится на корпоративных счетах лопнувших банков.Как следует из официального ответа Центробанка (есть враспоряжении редакции) за период с 2012 по 2018 годы кредиторы третьей очереди,в число которых включены и коммерческие структуры, предъявили суммарных требованийна 854 миллиарда рублей. По данным на 1 июня 2018 года из этой суммы кредиторамвозмещено 27 миллиардов.Как подсчитали в Союзе вкладчиков, выплаченные средствасоставляют лишь 3,2% от общей суммы средств, которые фактически заморожены насчетах банков с отозванной лицензией. По мнению председателя общественной организации Николая Николаева, складывающаяся на рынке ситуация показывает, что ниодин из механизмов оздоровления банковской системы эффективно не работает."Председатель ЦБ, госпожа Набиуллина говорит о 2,6 триллиона,потраченных на расчистку финансовой системы России. Это, по подсчетаманалитиков, 2,6% от ВВП, – сказал общественный деятель. – Но при этом эти тратыприводят к убыткам бизнеса, которые исчисляются еще 854 миллиардами рублей,0,7% от ВВП".Суммарно, по словам главы Союза вкладчиков, получается 3,3% ВВП,что составляет 80% государственных расходов на медицину (по данным за прошлыйгод) или 91% бюджета на образование. "Остается вопрос: неэффективнабанковская система или действия надзорного органа?" – заключил Николаев.Напомним, ранее сталоизвестно, что у санированного банка "Советский" регулятор принял решениеотозвать лицензию. В Союзе вкладчиков считают, что это является доказательствомнекомпетентности чиновников, которые гонятся за отчетами о "спасенных денежныхсредствах", при этом, скрывают понесенные бюджетом траты.