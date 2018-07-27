Союз вкладчиков России решил выяснить в ЦБ, как идет процесс возмещения средств кредиторов третьей очереди, вложенных в банки, у которых позже была отозвана лицензия. Ответ на запрос, направленный регулятору, общественная организация получила, но так и не смогла понять, сколько же замороженных средств юрлиц находится на корпоративных счетах лопнувших банков.
Союз вкладчиков России решил выяснить в ЦБ, как идет процесс возмещения средств кредиторов третьей очереди, вложенных в банки, у которых позже была отозвана лицензия. Ответ на запрос, направленный регулятору, общественная организация получила, но так и не смогла понять, сколько же замороженных средств юрлиц находится на корпоративных счетах лопнувших банков.
Как следует из официального ответа Центробанка (есть в
распоряжении редакции) за период с 2012 по 2018 годы кредиторы третьей очереди,
в число которых включены и коммерческие структуры, предъявили суммарных требований
на 854 миллиарда рублей. По данным на 1 июня 2018 года из этой суммы кредиторам
возмещено 27 миллиардов.
Как подсчитали в Союзе вкладчиков, выплаченные средства
составляют лишь 3,2% от общей суммы средств, которые фактически заморожены на
счетах банков с отозванной лицензией. По мнению председателя общественной организации Николая Николаева, складывающаяся на рынке ситуация показывает, что ни
один из механизмов оздоровления банковской системы эффективно не работает.
"Председатель ЦБ, госпожа Набиуллина говорит о 2,6 триллиона,
потраченных на расчистку финансовой системы России. Это, по подсчетам
аналитиков, 2,6% от ВВП, – сказал общественный деятель. – Но при этом эти траты
приводят к убыткам бизнеса, которые исчисляются еще 854 миллиардами рублей,
0,7% от ВВП".
Суммарно, по словам главы Союза вкладчиков, получается 3,3% ВВП,
что составляет 80% государственных расходов на медицину (по данным за прошлый
год) или 91% бюджета на образование. "Остается вопрос: неэффективна
банковская система или действия надзорного органа?" – заключил Николаев.
Напомним, ранее стало
известно, что у санированного банка "Советский" регулятор принял решение
отозвать лицензию. В Союзе вкладчиков считают, что это является доказательством
некомпетентности чиновников, которые гонятся за отчетами о "спасенных денежных
средствах", при этом, скрывают понесенные бюджетом траты.