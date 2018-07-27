Адвокат порноактрисы Сторми Дэниэлс, которая рассказала о сексе с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что его наняли еще три клиентки. Женщины обвинили главу Белого дома в подкупе за молчание об интимных связях.

Адвокат порноактрисы Сторми Дэниэлс, которая рассказала о сексе с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что его наняли еще три клиентки. Женщины обвинили главу Белого дома в подкупе за молчание об интимных связях.ЮристМайкл Авенатти заверил, ему были предоставлены весомые доказательства интимной связи его клиенток с Трампом. По информации адвоката, девушкам заплатили за молчание перед президентскими выборами в 2016 году.Тем не менее, Авенатти не торопится обнародовать попавшие в его распоряжении доказательства. Специалист сослался на запрет о разглашении от своих клиенток, пишет Associated Press.Кроме того, адвокат призвал Трампа самому признаться в связях с этими женщинами, передает телеканал "". "Им следует немедленно обнародовать информацию для всех американцев", – уверен он.Напомним, что в марте 2018 года Сторми Дэниелс подала иск к президенту США Дональду Трампу. Претензии порноактрисы были связаны с неразглашением информации о интимной связи с американским лидером. По ее словам, Трамп не подписал эти условия.В свою очередь Майкл Авенатти сообщил о близких отношениях актрисы и политика, продолжавшихся с 2006 года. Тогда, по его словам, Сторми Дэниелс получила 130 тысяч долларов за молчание.