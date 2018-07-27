Эксперты указывают на новый стиль работы Госдумы VII созыва. В день завершения осенней сессии политологи оценили деятельность парламентариев.

Эксперты указывают на новый стиль работы Госдумы VII созыва. В день завершенияосенней сессии политологи оценили деятельность парламентариев.Принципы, которые декларировала Госдума нынешнего созыва, вэтой сессии полностью реализовались,уверен политтехнолог Дмитрий Фетисов.Он особо отметил дисциплину в Думе как факторэффективности работы. Из наиболее важных законопроектов эксперт назвал отмену внутрироссийского роуминга и увеличениеМРОТ."Самое главное достижение – это парламентскаядипломатия. Проведение межпарламентского форума с большим количествомучастников со всего мира, переговоры руководства Думы с миссией сенаторов США",– сказал Фетисов в интервью изданию .Госдума в этой сессии вышла на принципиально новыйуровень, и теперь это важнейший инструмент межпарламентской деятельности.В свою очередь, политолог Константин Калачев считает однойиз главных заслуг Госдумы ликвидацию законодательных завалов."Законодательныйпортфель стал потоньше. Очевидно, что те законопроекты, которые лежали, нужнобыло рассмотреть, даже если они не соответствовали здравому смыслу, духу времени,писались в другую историческую эпоху и в целях самопиара", – отметилэксперт.Из значимых законопроектов он выделил вопрос о долевомстроительстве, решение проблемы орфанных заболеваний и повышение МРОТ. Аналитикотметил повышение профессионального уровня депутатов. "Депутатский корпус,правительство и эксперты говорят на одном языке. Стало меньше самопиара иклоунады, стало больше профессиональной серьезной работы", – считаетКалачев.Народные избранники не снижали темпа, несмотря набеспрецедентную продолжительность сессии. Мы имеем повышение авторитетаГосдумы, ее политического веса."Весенняя сессия завершена вполне успешно, и главныйитог – это устойчивый тренд на профессионализацию работы, повышение ее качества, рост статусности и субъектностипарламента", – резюмировал политолог.Одним из основных направлений работы Госдумы директор поисследованиям Фонда ИСЭПИ Александр Пожалов считает межпарламентскую дипломатию."Эта работа – часть общей государственной политики, которая должнаспособствовать снятию напряжения в отношениях между Западом и Россией. Госдумаиграет свою активную роль в восстановлении нормальных отношений междуроссийскими и западными политическими элитами", – сказал эксперт.Говоря о законе о контрсанкциях, эксперт отметил, что Дума подалаполитический сигнал парламентам других стран и, прежде всего, США, чтороссийские власти будут оперативно и жестко реагировать на любые новые попыткивведения необоснованных санкций против российских граждан и российскогобизнеса."Этот законопроект вызвал широкий резонанс, активнообсуждался, итоговая редакция была поддержана бизнесом", – напомнилПожалов.Он также указал на особую специфику весенней сессии: депутатыработали на фоне избирательной кампаниипо выборам президента и это накладывало определенный отпечаток назаконотворчество. По мнению политолога, сессия запомнилась тем, что взаконотворческой работе депутатов преобладали вопросы защиты социально-бытовыхправ граждан, а не политизированные, политические или геополитические темы.Гендиректор "Центра политической информации" Алексей Мухинобратил внимание на то, что в эту сессию Госдума для того, чтобы получитьпозитивную динамику в своей работе, инициировала дополнительные пленарные заседания.Это было сделано, в том числе, для того, чтобы разобрать законодательные завалы,доставшиеся от депутатов прошлых созывов."Депутатам осталось разобрать меньше 5% от этого наследства,что можно считать неплохим показателем законодательной активности", – написал Мухин в своем блоге на сайте радиостанции .Теперь, по его мнению, депутатам останется больше времени наболее подробное и тщательноерассмотрение текущих законопроектов, важных для страны. Мухин назвал в качествепримера экологические и социальные законопроекты, упомянул тему цифровой экономики.Политолог отметил интенсивность внешнеполитических контактовруководства Думы на полях межпарламентского общения и напомнил о двух десятках парламентскихслушаниях по резонансных вопросам. Они позволил создать устойчивую обратнуюсвязь с избирателями и представителями общественных движений."Заделы, сделанные перед летними каникулами, которыемногие депутаты проведут, работая в регионах, сулят по-настоящему жаркую осень,к которой надо быть готовым всем, без исключения", – подвел итог АлексейМухин.Напомним, что 27 июля Госдума завершила весеннюю сессию,ставшую самой продолжительной с 1999 года. Выступая на ее закрытии, спикерВячеслав Володин отметил, что она прошла в период, наполненный важнымиполитическими событиями.В весеннюю сессию Госдуме удалось реализовать значительную частьпослания президента: из 67 законов приняты 44 документа. Осенью в планах депутатоврассмотреть еще 18 законопроектов, пять инициатив парламентарии ожидают отправительства.