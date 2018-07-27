Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала новость о том, что столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшей жены Армена Джигарханяна и направила дело в суд. Пианистка, ранее обнародовавшая фото, на котором демонстрирует фигуру в свободном платье, заявила, что ее это не интересует.

Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала новость о том, что столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшей жены Армена Джигарханяна и направила дело в суд. Пианистка, ранее обнародовавшая фото, на котором демонстрирует фигуру в свободном платье, заявила, что ее это не интересует."В прессе что-то там выходит. Но меня, честно говоря, это не особо интересует. Прокомментировать это я не могу", – заявила Виталина Цымбалюк-Романовская. При этом она подчеркнула, что уведомлений от прокуратуры пока не получала, передает .Ранее Виталина заставила говорить о себе, когда опубликовала на своей страничке в социальной сети Facebook фотографии, на которых запечатлена в ярком цветастом платье свободного кроя. "Всегда выбирайте только самые яркие краски, кто бы вам что не говорил. Каждый из нас сам строит свою жизнь каждую минуту. Никого не слушайте – живите так, как хочется именно ВАМ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – подписала снимки Виталина.Многочисленные поклонники пришли в восторг. "Очаровательная)", "Вам идет! Я обожаю яркие цвета !", "Вы одеты в россыпи цветов! Цветы в улыбке вашей!👍♥️", "Красавица! Виталина! Будьте всегда такой яркой и позитивной!", "Только ярко и только вперед )) потАму-что мы слабый и хрупкий пол )", "Похорошела,расцвела! Умница", "С каждым днем только прекраснее и прекраснее 👌🏻ни кто не питается молодой энергией!!!" – рассыпались в комплиментах подписчики.Напомним, Виталина Цымбалюк-Романовскаяобвиняется по статье 137 Уголовного кодекса – "Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в СМИ". Обвинительное заключение вручат фигуранту, после чего уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Статья, по которой обвиняется бывшая жена Армена Джигарханяна, предусматривает наказание от штрафа в размере 200 тысяч рублей до двух лет лишения свободы.