В ночь с 27 на 28 июля ожидается сразу два редких астрономических явления. Это будет самое длительное полное лунное затмение XXI века и так называемое великое противостояние Марса.

В ночь с 27 на 28 июля ожидается сразу два редких астрономических явления. Это будет самоедлительное полное лунное затмение XXI века и так называемое великоепротивостояние Марса.Астрологи предупреждают, что лунные затмениямогут отражаться на здоровье человека. В связи с тем, что возрастает потокльющейся с небес энергии, растет и эмоциональность, психика испытывает нагрузку.В такие дни, по словам специалистов, избытокэмоций лучше всего нейтрализовать. Для этой цели вполне годится сон, или какая-нибудьспокойная деятельность. Кроме того, в это время у некоторых людей обостряютсяхронические заболевания.Луна войдет в тень в 21:24 по мск. Продлится затмение до 01:19.Во время полной фазы спутник Земли приобретет багрово-красный оттенок.Наблюдать явления можно будетпрактически на всей территории России. Особенно хорошо затмение будет видно наСеверном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале около полуночи, атакже в Европейском части страны. В Москве полная Луна появится надюго-восточным горизонтом после 21:00, а в 22:00 вслед за ней – ярко-красныйМарс. Максимальной фазы затмение достигнет к 23:30."Луна начнетотползать в тень земли еще до своего восхода, и она будет восходить кровавой,темно-коричневого цвета… 28 числа будет великое противостояние Марса. Марсподойдет очень близко к Земле и будет находиться недалеко от Луны", – цитирует старшего научного сотрудника, кандидатафизико-математических наук, пресс-секретаря института прикладной астрономии РАННиколая Железнова .Примечательно, что одновременно полное лунное затмение и великоепротивостояние Марса случается раз в 25 тысяч лет.