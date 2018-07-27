В ночь с 27 на 28 июля ожидается сразу два редких астрономических явления. Это будет самое
длительное полное лунное затмение XXI века и так называемое великое
противостояние Марса.
В ночь с 27 на 28 июля ожидается сразу два редких астрономических явления. Это будет самое
длительное полное лунное затмение XXI века и так называемое великое
противостояние Марса.
Астрологи предупреждают, что лунные затмения
могут отражаться на здоровье человека. В связи с тем, что возрастает поток
льющейся с небес энергии, растет и эмоциональность, психика испытывает нагрузку.
В такие дни, по словам специалистов, избыток
эмоций лучше всего нейтрализовать. Для этой цели вполне годится сон, или какая-нибудь
спокойная деятельность. Кроме того, в это время у некоторых людей обостряются
хронические заболевания.
Луна войдет в тень в 21:24 по мск. Продлится затмение до 01:19.
Во время полной фазы спутник Земли приобретет багрово-красный оттенок.
Наблюдать явления можно будет
практически на всей территории России. Особенно хорошо затмение будет видно на
Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале около полуночи, а
также в Европейском части страны. В Москве полная Луна появится над
юго-восточным горизонтом после 21:00, а в 22:00 вслед за ней – ярко-красный
Марс. Максимальной фазы затмение достигнет к 23:30.
"Луна начнет
отползать в тень земли еще до своего восхода, и она будет восходить кровавой,
темно-коричневого цвета… 28 числа будет великое противостояние Марса. Марс
подойдет очень близко к Земле и будет находиться недалеко от Луны", – цитирует старшего научного сотрудника, кандидата
физико-математических наук, пресс-секретаря института прикладной астрономии РАН
Николая Железнова .
Примечательно, что одновременно полное лунное затмение и великое
противостояние Марса случается раз в 25 тысяч лет.