Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров просто нарасхват. Знаменитые и не очень женщины штурмуют сердце певца.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров просто нарасхват. Знаменитыеи не очень женщины штурмуют сердце певца.На Сергея обратила внимание экс-возлюбленная актриса ОксанаАкиньшиной и, кажется, он потянулся к ней. Неделю назад они разорвали соцсетисвоими совместными фото, а теперь беззастенчиво заигрывают друг с другом в микроблогепевца.В своем Instagram лидер "Ленинграда" опубликовал снимок накотором позирует в спортивной форме. Ниже он пояснил, что готовится бежатьмарафон. Вскоре в комментариях к посту появилась Оксана. "Боже, ты пугаешь менятаким активным спортом!" – атаковала артистка экс-возлюбленного колкой фразой. "Дома поговорим", – ответил ей Сергей.Певец и актриса знакомы уже давно. Их первая встречасостоялась на съемках фильма "Игра мотыльков". Тогда Оксане исполнилось толькопятнадцать, а Сергей был вдвое старше, однако это не помешало их отношениямпродлиться около двух лет.Отметим, что не только Акиньшину подозревают в связи соШнуровым. Поговаривают, что что после расставания с женой Сергей переключилсяна ее подругу предпринимательницу Нику Белоцерковскую. Интересно, что лидергруппы "Ленинград" на три года младше бизнесвумен. Отношения парызашли так далеко, что, говорят, парочка вместе провела отпуск во Франции иИталии.Сергей, как опытный ловелас, предпочитают не комментировать слухи о своих романах.В Сети он заявляет, что наслаждается свободой. В одном из опубликованныхстихотворений, певец призываетизбавлять себя от уз брака: "Я скачу опять, как Витязь, / И стреляю холостыми./ Люди, чаще разводитесь! /Это право не отымет/ Никакой закон дурацкий. / Бытьне вместе – это праздник!"