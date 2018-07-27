На автодроме Хунгароринг прошла вторая свободная практика для гонщиков Формулы-1. Лучшее время показал пилот команды Ferrari Себстьян Феттель. Его победное время составило 1 минуту 16,834 секунды. Вторым оказался Макс Ферстаппен из Red Bull. Третьим стал его партнер по команде Даниэль Риккардо.

На автодроме "Хунгароринг" прошла вторая свободная практика для гонщиков "Формулы-1". Лучшее время показал пилот команды Ferrari Себстьян Феттель. Его победное время составило 1 минуту 16,834 секунды. Вторым оказался Макс Ферстаппен из Red Bull. Третьим стал его партнер по команде Даниэль Риккардо.Российский гонщик Williams Сергей Сироткин показал худший результат, заняв 20-е место. Его напарник канадец Лэнс Стролл выступил чуть лучше, расположившись на 18-й позиции.Напомним, что ранее первую свободную практику выиграл австралиец Даниэль Риккардо. Сироткин был 19-м.