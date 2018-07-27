Москва богата на культурные события, благо выбор большой. Чтобы успеть везде, Дни.Ру подготовили для вас традиционный обзор.
Москва богата на культурные события, благо выбор большой. Чтобы успеть везде, Дни.Ру подготовили для вас традиционный обзор.
27 июля
В Российском
академическом Молодежном театре покажут балетный спектакль "Спящая красавица".
Он уникален своей способностью воскрешать золотой век правления Людовика XIV.
Это – шедевр классики, впервые поразивший умы и сердца в 1890 году, и по сей
день продолжает непрестанно восхищать даже самого искушенного современного
зрителя.
28 июля
Ежегодный
фестиваль воздухоплавания “Московское небо”
– это территория настоящего аэродрома, на которой вы сможете летать,
подниматься, запускать, жужжать и мастерить! Самолеты, планера, отличная
музыка, полеты для взрослых и мастер-классы для детей. Организаторы постарались
собрать в одном месте различные классы авиамодельного спорта, на взлетной
полосе будет все: от маленьких пенолетов до моделей реактивных самолетов. А
вечером в небо поднимутся воздушные шары, парапланы и споет группа “Чайф”.
Чемпионы России, Европы, Мира, обладатели многочисленных кубков и наград
порадуют вас своим мастерством. Организаторы обещают построить первую в России
трассу для гонок дронов с туннелем через сцену и настоящий кордодром.
“Московское небо” – единственный в России фестиваль, на котором летают
практически все классы авиамоделей, от
“детских” метательных планеров и бумажных самолетов и до вершины авиамоделизма
– реактивных моделей, развивающих скорость до 250 км/ч.
МЕСТО:
Аэродром "Черное", АО МАРЗ в Балашихинском районе Московской области
В
соревнованиях по танковому биатлону в России
сразятся команды из 23 стран Международные соревнования по танковому
биатлону уже в шестой раз пройдут в России с 28 июля по 11 августа на
подмосковном военном полигоне Алабино. В этом году в биатлоне примут участие
танковые экипажи из 23 стран.
28 июля
В "Главклубе"
выступит группа Znaki, которая существует аж с 1994 года, но в звезды выбились под
своим теперешним названием в 2004 году, заодно обновив и состав. Znaki известны
тесными связями с коллегами по цеху: в их послужном списке имеются коллаборация
с группой "Конец фильма" и кавер-версии песен "Монгола
Шуудана", а одно из сочинений Юзленко как-то перепел сам Вячеслав Бутусов.
Не так давно у группы вышел очередной альбом "Пазлы", а впереди -
концерт по случаю дня рождения ее фронтмена.
30 июля
В Театре на
Юго-западе представят постапокалипсический спектакль "Маленькие трагедии 2k30",
где в отсутствии ценностей, морали, нравственности и культуры, мир погружен в
состояние экзистенциального кризиса, где самым важным является выбор с какими
приоритетами идти дальше: подлостью или благородством, силой или талантом?
1 августа
"Курортная
мода" Александра Васильева на ВДНХ
Выставка
известного историка моды Александра Васильева покажет развитие купального
костюма в ХХ веке. Посетители оценят, был ли выбор курортного гардероба
продиктован личными привычками и вкусом отдыхающих, или они следовали текущей
моде. Гости также увидят, каким было первое бикини, революционные мини-платья
1960-х годов, сарафаны и соломенные шляпы, которые носили хиппи, резиновые
купальные шапочки, солнечные очки, пляжные зонтики и многое другое. Выставка
"Курортная мода" будет дополнена уникальными фотографиями, журналами мод,
эскизами летних платьев и старинными открытками с видами курортов.
МЕСТО: ВДНХ, павильон №16 "Гидрометеорология"
ДАТА: 1 августа – 4 ноября
БИЛЕТЫ: 300 руб.
1 августа
Ежегодный
летний фестиваль Государственного академического театра классического балета
Наталии Касаткиной и Владимира Василёва откроется в Москве 1 августа 2018 года.
В этом году он пройдет под девизом "Лето балета" – на протяжении целого месяца
на сцене театра "Новая опера" можно будет увидеть знаковые постановки труппы:
"Жизель", "Дон Кихот", "Щелкунчик", "Спартак" и "Коппелия".