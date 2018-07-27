Москва богата на культурные события, благо выбор большой. Чтобы успеть везде, Дни.Ру подготовили для вас традиционный обзор.

Москва богата на культурные события, благо выбор большой. Чтобы успеть везде, Дни.Ру подготовили для вас традиционный обзор.27 июляВ Российскомакадемическом Молодежном театре покажут балетный спектакль "Спящая красавица".Он уникален своей способностью воскрешать золотой век правления Людовика XIV.Это – шедевр классики, впервые поразивший умы и сердца в 1890 году, и по сейдень продолжает непрестанно восхищать даже самого искушенного современногозрителя.28 июляЕжегодныйфестиваль воздухоплавания “Московское небо”– это территория настоящего аэродрома, на которой вы сможете летать,подниматься, запускать, жужжать и мастерить! Самолеты, планера, отличнаямузыка, полеты для взрослых и мастер-классы для детей. Организаторы постаралисьсобрать в одном месте различные классы авиамодельного спорта, на взлетнойполосе будет все: от маленьких пенолетов до моделей реактивных самолетов. Авечером в небо поднимутся воздушные шары, парапланы и споет группа “Чайф”.Чемпионы России, Европы, Мира, обладатели многочисленных кубков и наградпорадуют вас своим мастерством. Организаторы обещают построить первую в Россиитрассу для гонок дронов с туннелем через сцену и настоящий кордодром.“Московское небо” – единственный в России фестиваль, на котором летаютпрактически все классы авиамоделей, от“детских” метательных планеров и бумажных самолетов и до вершины авиамоделизма– реактивных моделей, развивающих скорость до 250 км/ч.МЕСТО:Аэродром "Черное", АО МАРЗ в Балашихинском районе Московской областисоревнованиях по танковому биатлону в Россиисразятся команды из 23 стран Международные соревнования по танковомубиатлону уже в шестой раз пройдут в России с 28 июля по 11 августа наподмосковном военном полигоне Алабино. В этом году в биатлоне примут участиетанковые экипажи из 23 стран.28 июляВ "Главклубе"выступит группа Znaki, которая существует аж с 1994 года, но в звезды выбились подсвоим теперешним названием в 2004 году, заодно обновив и состав. Znaki известнытесными связями с коллегами по цеху: в их послужном списке имеются коллаборацияс группой "Конец фильма" и кавер-версии песен "МонголаШуудана", а одно из сочинений Юзленко как-то перепел сам Вячеслав Бутусов.Не так давно у группы вышел очередной альбом "Пазлы", а впереди -концерт по случаю дня рождения ее фронтмена.30 июляВ Театре наЮго-западе представят постапокалипсический спектакль "Маленькие трагедии 2k30",где в отсутствии ценностей, морали, нравственности и культуры, мир погружен всостояние экзистенциального кризиса, где самым важным является выбор с какимиприоритетами идти дальше: подлостью или благородством, силой или талантом?1 августа"Курортнаямода" Александра Васильева на ВДНХВыставкаизвестного историка моды Александра Васильева покажет развитие купальногокостюма в ХХ веке. Посетители оценят, был ли выбор курортного гардеробапродиктован личными привычками и вкусом отдыхающих, или они следовали текущеймоде. Гости также увидят, каким было первое бикини, революционные мини-платья1960-х годов, сарафаны и соломенные шляпы, которые носили хиппи, резиновыекупальные шапочки, солнечные очки, пляжные зонтики и многое другое. Выставка"Курортная мода" будет дополнена уникальными фотографиями, журналами мод,эскизами летних платьев и старинными открытками с видами курортов.МЕСТО: ВДНХ, павильон №16 "Гидрометеорология"ДАТА: 1 августа – 4 ноябряБИЛЕТЫ: 300 руб.1 августаЕжегодныйлетний фестиваль Государственного академического театра классического балетаНаталии Касаткиной и Владимира Василёва откроется в Москве 1 августа 2018 года.В этом году он пройдет под девизом "Лето балета" – на протяжении целого месяцана сцене театра "Новая опера" можно будет увидеть знаковые постановки труппы:"Жизель", "Дон Кихот", "Щелкунчик", "Спартак" и "Коппелия".